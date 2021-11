Juhtkiri | Kelle süül vaktsineerimine lonkab? 

Digiregistratuuriga tegelev TEHIK nendib küll, et avasid tõhustusdooside broneerimise võimaluse alles hiljuti ja arendavad tehnilist poolt edasi, kuid patsiendi jaoks on tegu pooliku lahendusega, kui arenduse eest vastutajad sörgivad riigi otsustel sabas, mitte ei käi nendega sünkroonis.

Enam ei kordu ajad, mil huvilised kevadel vaktsiinidele tormi jooksid ja selle eest riigilt hurjutada said. Sestap peab riigi vaktsineerimisüleskutsete kõrval kogu süsteem toimima kui kellavärk. Seda enam, et aega kõiki süsteeme peenhäälestada on olnud piisavalt, kuna vaktsineerimistega alustamisest on peagi möödas juba aasta.