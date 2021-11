President Karis: Valgevene diktaator mängib inimeludega, et tõmmata tähelepanu kõrvale oma kodanike inimõiguste rikkumistelt 

„Tähistasime sel aastal kolme Balti riigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Praeguste sündmuste valguses näeme, et demokraatia ja inimõiguste austamist ning rahu ja stabiilsust Euroopas ei saa iseenesestmõistetavana võtta. Samuti tuletab see meile meelde, et Euroopas leidub diktaatoreid, kes ei hooli inimeludest ja kannatustest,“ lisas president Karis.

President Karise sõnul on tal hea meel selle üle, et Euroopa Liidu algatatud kõnelused lennufirmade ja transiitriikidega näitavad positiivseid märke Lukašenka ebainimlikule tegevusele kaasaaitamise lõppemiseks. Eesti riigipea rõhutas, et oluline on jätkata konsultatsioone nii Euroopa Liidus kui NATOs, et olla valmis paindlikult olukorra arengule reageerima.