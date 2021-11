KAHTLASED VIISAD JA SMUGELDAJAD: Valgevene kaudu Euroopasse suundumine võib osutuda migrantidele üsna kulukaks 

Lähis-Ida reisiagendid hakkasid juba kevadel levitama jutte, et odavaim ja lihtsaim viis pääseda Euroopasse on Valgevene kaudu. Räägiti, et sealsete reisiagentuuride abil on võimalik hõlpsalt hankida turismiviisasid. Algselt oli äri kasin, sest inimestel olid uue võimaluse suhtes mõningaid kahtlusi. Ent maismaa kaudu Euroopasse pääsemine on vähem riskantne kui meritsi, mistõttu ei möödunud kaua, kui hakkas levima kuuldus uue meetodi edust. Kahtlase taustaga reisiagentide äri puhkes täies hoos õide sügisel.