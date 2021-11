Gaasid, kõhupuhitus ja spasmid… kuidas neist vabaneda?  

Meditsiinistatistika järgi on seedeelunditega seotud vaevused kõige sagedasemaks arsti poole pöördumise põhjuseks. Väga tihti esineb gaaside kogunemist, mille tulemusel kõht läheb punni ja tekib kõhupuhitus. Esmapilgul ei tundu see olevat tõsine probleem kuid võib sellest hoolimata põhjustada palju ebameeldivusi ja kannatusi. Seedetrakt võib endast märku anda ka ebameeldivate valulike tõmbluste – pistete ehk spasmidega. Sageli käivad erinevad probleemid käsikäes: seedetraktis olevad kahjulikud bakterid tekitavad toksiine ja gaase. Selle tõttu tekivad puhitus ja iiveldustunne. Gaaside kogunemisest tingitud surve omakorda kutsub esile valu ja pisteid.

Õnneks ei pea gaaside, puhituse ja spasmide nõiaringist vabanemiseks ilmtingimata hakkama neelama tugevatoimelisi ravimeid. Abi saab ka looduslikest vahenditest.

Tõhus abiline – piparmündiõli

Hea on teada, et piparmünt on tõhus abiline kõigi eespool kirjeldatud kõhuhädade korral. Piparmündiõli kõige olulisemaks osaks on mentool, millel on mitu teaduslikult tõestatud toimet. Esiteks lõõgastab ta siseelundite silelihaseid ja leevendab nende valulisi kokkutõmbeid ehk spasme. Teiseks avaldab ta siseelunditele valuvaigistavat toimet. Lisaks on mentoolil põletikku pärssiv ja gaaside vastane toime. Ning veel – on tehtud kindlaks, et mentool pidurdab kahjulike bakterite kasvu ning normaliseerib seedetrakti mikrofloorat.

Teine tugev tegija on apteegitilli õli

Apteegitill ehk ristiköömen on rahvameditsiinis kasutusel juba iidsetest aegadest. Eeterlikku õli saadakse apteegitilli seemnetest ning see on vürtsikas-magusa maitse ja aniisi meenutava aroomiga. Ristiköömne eeterlik õli on suurepärane organismi puhastaja: ta aitab väljutada jääkaineid ja toksiine ning kaitseb maksa kahjustuste eest. Toimides seedesüsteemile, leevendab ristiköömne õli kõhukinnisust, gaaside kogunemist ja iiveldust. Apteegitilli õlil on ka mikroobidevastane ja seedimist soodustav mõju. Samuti on teada, et ta mõjutab positiivselt naise hormoonsüsteemi ning on abiks menstruatsioonihäirete korral.

Spasmoil kapslid – järeleproovitud leevendus kõhuhädadele