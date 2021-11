Seisukoht | Reformierakonna naised kinnitasid Kallase kui mõisapreili kuvandit 

Et Andrus Ansipi kujund Kaja Kallasest kui isekast mõisapreilist erutas kõige enam Reformierakonda ennast, on kõige kindlam märk, et ekspeaminister tabas oravapartei valusat kohta. Erakonna reageeringutes on mitu märgilist momenti. Esiteks juba asjaolu, et fraktsioon kogunes arutama, mida Ansipi väljaöelduga peale hakata.