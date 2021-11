VIDEOINTERVJUU | Elus kannapöörde teinud Aveli Jänes: tundsin, et pean kiirelt midagi ette võtma või muidu suren ära  

Aveli Jänes, keda teatakse tele­saadete „Teekond iseendani“, „Armastust otsides“ ja „Hooaeg“ kunagise saatejuhina, tegeleb täna hoopis põnevamate teemadega. Ta on need ise välja mõelnud ja ellu viinud. „Eestlastel on kõigil alateadlik stress ja see mõjutab nende igapäevast funktsioneerimist, aga mul on sellele lahendus,“ põrutab hakkamist täis naine.