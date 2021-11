ÕL BRÜSSELIS | Yana Toom Kaja Kallasest: tema sõnumid pole selged. Jüri oli veenvam 

Kuus aastat tagasi ütlesite, et kui Keskerakond pääseb koalitsiooni, siis tulete Eestisse tagasi. Kolm aastat tagasi sõnasite, et pigem oleksite minister kui saadik europarlamendis. Nüüd on teine valitsus Keskerakonnaga ja teid ikka pole Eestis. Mis juhtus?