RÄNDEKRIIS: Valgevene sõdurid ähvardavad allumatuid migrante vägivallaga, Lukašenka kuulutas, et tema võiks pagulased vabalt tagasi kodumaale lennutada

Esmaspäeval kohtuvad Brüsselis Euroopa Liidu ministrid, kes annavad heakskiidu Valgevene suhtes kehtestavatele uutele sanktsioonidele. Olukord Poola piiri ääres on jätkuvalt pinev – üks iraaklane teatas välismeediale, et Valgevene sõdurid ähvardavad neid lüüa, kui nad piiritara ei ründa. Aljaksandr Lukašenka kuulutas, et ehkki tema oleks valmis migrandid lennukitega tagasi koju saatma, ei soovi piiri ääres laagrisse jäänud inimesed kodumaale naasta.