Põiepõletik on naiste hulgas ülisage probleem – on aeg sellele lõpp teha! 

Põiepõletik on väga sageli esinev haigus, mis ohustab peamiselt naisi. Uuringud näitavad, et peaaegu pooled naistest põevad põiepõletikku ehk tsüstiiti vähemalt ühe korra elu jooksul. Kahjuks on ka teada, et enamasti kipub tsüstiit uuesti korduma. Põiepõletik võib ohustada igas vanuses naisi ning lapsedki pole selle eest kaitstud.

Põiepõletiku sümptomid avalduvad enamasti hommikul. Selle põhjus on lihtne – põie ja kuseteede „läbivoolutus” on öisel ajal pärsitud ning bakteritel tekib võimalus kuseteede ja põie limaskestadele kinnitumiseks. Põiepõletiku peamisteks sümptomiteks on sage urineerimisvajadus ja väikesed uriinikogused (vahel ainult mõned tilgad). Võib tekkida põletav valulikkus põie piirkonnas (eriti pärast urineerimist), uriin muutub häguseks ja omandab ebameeldiva lõhna. Harvemini võivad esineda veri uriinis, palavik, külmavärinad ja väsimus.

Põiepõletiku põhjused

Enamikul juhtudest on põiepõletiku põhjustajaks soolebakter – Escherichia coli. Harvemini võivad tsüstiiti tekitada ka teised bakterid, aga ka viirused, mükobakterid või seened. Kõige sagedamini leiavad bakterid tee anaalpiirkonnast kusitisse ning sealt edasi põide.

Põiepõletiku tekkimist võivad soodustada erinevad tegurid. Raseduse ajal võib surve kusepõiele põhjustada põie mittetäielikku tühjenemist, mille tõttu tekkiv jääkuriin on bakterite kasvuks soodne keskkond. Seoses menopausiga tekivad muutused tupe ja kuseteede mikroflooras, mis võib soodustada põiepõletike teket. Põiepõletikku nakatumise tõenäosust suurendab aktiivne suguelu. Hämmastaval kombel võib põiepõletiku tekkimisele kaasa aidata isegi aluspesu valik: on jõutud arusaamale, et stringid võivad soodustada bakterite liikumist anaalpiirkonnast ettepoole, kusiti suunas.

Lihtsad nõuanded põiepõletikust hoidumiseks

Äärmiselt oluline on vältida külmetumist, mis etendab põiepõletiku tekkes sageli olulist osa. Riietuda tuleks ilmastikule vastavalt. Kindlasti tuleb hoida soojas alakeha ning vältima külmal pinnal istumist. Samuti peaks vältima jalgade külmetamist ja tõmbetuult, mis nõrgestavad organismi ja lasevad haigused ligi. Seega kehtib lihtne nõuanne: külma, rõske ja tuulise ilmaga on õigem hoiduda lühikese seeliku või nabani ulatuva jope kandmisest. Väga oluline on ka tervislik ja mitmekülgne toitumine. Toidus peaks olema rohkelt värskeid puu- ja köögivilju, vältida tuleks vürtsiseid ja teravamaitselisi toite. Oluline osa on ka tarbitaval vedelikul. Ööpäevas peaks jooma 1,5-2 liitrit vett – siis tekib piisaval hulgal uriini, mis aitab halbu baktereid välja uhada. Hoiduma peaks liigsest suhkrutarbimisest. Oluline on seksuaalhügieen: põiepõletiku vältimise seisukohalt on kindlam kaitstud vahekord.

Looduslikud vahendid, millest on abi põiepõletiku korral