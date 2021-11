Keskerakonna keelatud annetuse lugu kohtus: ärimees sai karistuseks 200 tundi üldkasulikku tööd 

Ärimees Martin Künnap (49) sattus avalikkuse huviorbiiti läinud aasta kevadel, kui teda seostati Keskerakonnale tehtud 50 000 euro suuruse annetusega. Novembri alguses toimunud istungil tunnistas künnap, et tõepoolest kandis ta oma eksnaisele Jana-Helen Juhastele 50 000 eurot, et viimane kannaks selle Keskerakonnale. Nimelt soovis Künnap, et tema ärihuvi Hipodroomi arenduse vastu. „Tagantjärele mõeldes oli see mõte muidugi lapsik,“ tunnistas ta kohtusaalis.