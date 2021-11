Egiptus on hädas inimesi ründavate skorpionitega

Foto: Pixabay

Lõuna-Egiptuses Assuanis uhtus tavatult võimas paduvihm skorpionid nende tavalistest pelgupaikadest välja tänavatele. Tervishoiuministeeriumi teatel on pooltuhat inimest saanud nõelata ja enamik neist on ravil haiglais. Kolm inimest on surnud.