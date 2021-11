KES MAKSAB ROHEPÖÖRDE EEST? Kliimakonverents lõppes tulemusega, mis kellelegi ei meeldinud 

See, et India allkiri on kliimapaktil, on eriti tähtis, sest põhjustab ju see riik kolmandiku maailma saastest – seda USA ja Hiina kannul. Pealegi loodetakse Glasgow's saavutatut juba aasta pärast riigiti täpsustada ja kontrollida ning selle aja jooksul võib India oma suhtumist muuta. Kuid praegune kompromiss tõi kliimakonverentsi presidendil Alok Sharmal lausa pisarad silma. Ta palus selle eest vabandust ja lõpetas pika ühisarutelu haamrikoputusega.