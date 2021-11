Taavi Libe | Lubage isadepäeval isa pärast häbi tunda 

Rait Ratasepa raamatu esitlus Rahva Raamatus Foto: Teet Malsroos

Eesti meediaruumis pikemalt orienteerudes on võimalik hakata nägema teatud märke, mille põhjal on võimalik teha peaaegu ilmeksimatuid järeldusi. Näiteks viimastel aastatel võiks sügise saabudes korraldada igasugustele kalendritele boikoti ning elada õndsas teadmatuses kuust ja kuupäevast, kuid kui telesaadetesse ja ajakirjaveergudele ilmuvad intervjuud Ivo ja Robert Linnaga, siis võib olla kindel, et novembri teine pühapäev ning isadepäev on kiviviske kaugusel.