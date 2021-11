Juhtkiri | Palun selgeid otsuseid ja õhku 

Eesti kõige pikaajalisem peaminister Andrus Ansip kritiseeris intervjuus Delfile oma erakonnakaaslast peaminister Kaja Kallast. Eelkõige heitis ta Kallasele ette just otsustamatust. „Inimesed ei saa aru, missugune on otsus ja kas keegi selle üleüldse langetas,“ ütles Ansip. Ei saa muud, kui nõustuda. Valitsus justkui tahaks, et teadusnõukogu otsustaks, või siis ettevõtjad või arstid. Peaasi et mitte nemad. Aga juht ei tohi otsustamist teiste kaela veeretada. Hea juht suudab otsustada ja kui pärast selgub, et see ei saanud parim, ka vabandust paluda ja ümber otsustada. Valimiste-eelne otsustamatus lõppes katastroofiga.

Õnneks on pärast valimisi mõni otsus tehtud – kiirustades ja kaheldava väärtusega. Aga need otsused on juba tulemusi andnud. Koolide sulgemine ja laustestimine on nakatumisnäitajad alla toonud. Selgest otsusest tegudeni jõuti väga kiiresti.

Mida veel teha? Juba 2016. aastast, kui me veel koroonast midagi ei teadnud, leiab teadlase Marek Strandbergi sõnavõtu, et koolide ventilatsioonisüsteemid on kehvad. Uuemates hoonetes on olukord parem, aga on koole, kus ventilatsioon töötas poole võimsusega ja mõnes koolis lülitati see liiga vara välja.

Aasta alguses otsis haridus- ja teadusministeerium ehitisregistrist välja kõik kooli- ja lasteaiahooned, kus sundventilatsiooni pole, ning arvutas, et ventilatsiooni ehitamise programm maksaks umbes 350 miljonit eurot. Kuid sinna on see teadmine jäänud – tööd on kallid, ehitajaid ei ole ja kuidagi ei paista, et teemaga tegeldakse.