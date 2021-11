Kas Andrus Ansipi kriitika Kaja Kallase suunas pani Reformierakonna jalgealuse kõikuma? Fraktsiooni juht Mart Võrklaev: keegi üritab sellest vandenõuteooriat teha! 

Foto: Õhtulehe kollaaž: Tiina Kõrtsini/ Aldo Luud/ Stanislav Moškov

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev korraldas reede õhtul fraktsioonile e-koosoleku, et arutada erakonna asutaja Andrus Ansipi väljaütlemisi Kaja Kallase ja tema juhitud valitsuse koroonapoliitika kohta. Siiski on Võrklaeva sõnul jutud sellest, et erakonnas on lahkhelid ja Kallas hakkab usaldust erakonnasiseselt kaotama, vandenõuteooriate valdkonda kuuluvad.