Lätis saab vaktsineerimistõendi võltsija aastaks vangi panna 

Läti politseil on andmeid, et võltsitud vaktsineerimissertifikaadi võib saada 400 euroga, kirjutab ERR.

Kasutusel on sertifikaate, mis on küll väljastatud tervishoiutöötajate poolt ja vaktsineerimise fakt on kantud ka andmebaasi, kuid tegelikult pole serifikaati omav ja kasutav inimene ühtki kaitsesüsti saanud. Tavaliselt tuleb võltsing välja haiglas, kus koroonahaiguse põdemine kulgeb arstide arvates raskemalt ja teistmoodi, kui vaktsineeritu puhul olla võiks. Mõnel puhul on sugulased alles oma lähedase tervise olulise halvenemise järel tunnistanud, et tegelikult ta valetas vaktsineerimise kohta.