VÄIKE SINIKAS, SUUR KOHTUASI: naabrinaise hella peput analüüsiti riigikohtuni välja 

„Püksid tolmused kukkumise kohast kokkupuutel pinnasega. Parema tuhara kohal,” kirjutas patrullpolitseinik protokolli 2019. kevadel. Korrakaitsjad said väljakutse Tallinnas Nõmmele, et lahendada naabrite omavaheline tüli ‒ nimelt on aastaid ja aastaid käärinud ühe kortermaja elanike seas vimm, mis aeg-ajalt plahvatab ja vajab politsei sekkumist.