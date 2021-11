Piiriäärsed elanikud pelgavad, et Venemaa võib illegaalsed sisserändajad Eesti poole suunata

VALMIS PEAB OLEMA: Ülo ja Eino arvates peab riik olema valmis ka mustaks stsenaariumiks. Foto: Aldo Luud

„Piisab ühest provotseerivast lasust, et piiri poole tulvavat rahvamassi enam kontrollida pole võimalik. Loodame, et Pihkva lennujaam ei too meile kaasa praegu Valgevene ja Leedu piiril toimuvat,“ ütleb Setomaal Saatse kandis elav Eino.