Juhtkiri | Idapiir ootab okastraati 

2014.aastal käivitunud idapiiri rajamisel käivad praegu 136 km pikkusest maismaapiirist 63 kilomeetril erinevad tööd. Reaalselt on seitsme aastaga valmis vaid 23,5 km, kuigi poliitikud on küll kopteritel, küll jalgratastel käinud venivat ehitust kaemas. Tänasel hetkel vajame kõrgtehnoloogilise piiri asemel pigem tugevat füüsilist tõket, mis ootamatult pealevalguva põgenikemassi kinni peaks. Andurite ja telepildiga piirist on vähe kasu, kui selleks ajaks, mil patrull kohale jõuab, võivad tuhanded migrandid juba olla Eesti metsadesse laiali valgunud. Liiga mugavaks rajatav taristu võib olla kasuks hoopis piiriületajaile, kes saavad heade juurdepääsuteede kaudu kiirelt sisemaale liikuda.

Siseminister Kristian Jaani on vähemalt lubanud, et vajadusel saab ajutise piiritõkke üles seitsme päevaga, kuid seda enam kerkib küsimus, miks on nii vähe jõutud teha eelnevate aastatega. Samas ei saa välistada, et idanaabril polegi Pihkva lennujaamaga meid otseselt puudutavaid plaane peale segaduse tekitamise, kuid võimalik oht sunnib meid idapiiril ehitustöödega kiirustama. Sestap on mõistlik piir võimalikult kiirelt ja lollikindlalt välja ehitada, sest senine venitamine on kaasa toonud ehituse mitmekordse kallinemise.