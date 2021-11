Kas Suurbritannia ja Prantsusmaa lähevad sõtta? 

Nagu suure osa teistegi praegu Suurbritanniat vaevavate probleemide puhul, on tüli üheks algallikaks Brexit. Pariis väidab, et London väljastas Prantsuse kaluritele ainult pooled kalastuslubadest, millele neil õigus on. „Meil pole puudu mitte üksnes mõned load, vaid rohkem kui 40 protsenti prantslaste esitatud üksikasjalikest taotlustest,“ pahandas Twitteris Prantsusmaa Euroopa minister Clément Beaune. „Euroopa Liidule tervikuna on väljastatud 90 protsenti eeldatavast lubade mahust – kõik need, mis on puudu, peaksid kuuluma prantslastele.“