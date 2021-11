Top | Poolasse Berliini müür? 

Et vaktsineerimisnõude tõttu kohad kaotanud kaitseväelased ja politseinikud pöörduvad kohtu poole on hea märk õigusriigi toimimisest. Teisalt on see jälle valitsuse otsustusvõimetuse tulemus, kui õiguslike küsimuste ja pretsedentide loomisega peavad tegelema politseiamet ja kaitsevägi, sest valitsus hoidub kramplikult nimetamast ametikohti, millel töötamine eeldab vaktsineeritust.