Georg Malvius | Squid Game - Korea kalmaarimängu ilu ja valu 

Pärisin uudishimulikult, millest jutt käib, ja nad vastasid nagu ühest suust: „Squid Game!“ Seejärel kiitsid nad, et „Kalmaarimäng“ on väga hea ja et nad olid kõik üheksa osa sõprade seltsis üheainsa nädalavahetusega ära vaadanud. Nad olid sellest vaimustuses!