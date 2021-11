Keskerakonna töövõit? Vaktsiinikahjude fond sünnib surve tulemusel 

Idee vaktsiinikahjude hüvitamisest käis Keskerakond valitses välja juba kevadel. Toona polnud aga küsimus niivõrd terav, sest ühiskond oli suuresti lahti ja indiviidile kehtivad piirangud ei sõltunud kaitsepookimisest. Nüüdseks on olukord muutunud. Kasvanud on poliitiline nõudlus, et võimalikult paljud vaktsineeriksid Covid-19 haiguse vastu. Sellest on saanud nii eeldus, et minna välja einestama ja meelelahutust nautima, või suisa nõue, et üldse säilitada töökoht.