RIIGIEKSAMITE KOONDTULEMUSED: kus õpivad paremad, kus kehvemad õpilased? 

Riigieksamite kokku löömine ja nende põhjal pingeridade koostamine pole lihtsate killast. Õpilastel on valikuvabadus, kas teha matemaatikas kitsas või lai eksam ning võõrkeeles saab valida riigieksami, mis annab maksimaalselt B2 taseme, ning rahvusvaheliselt tunnustatud eksami vahel, mis annab C1/C2 taseme. Kui matemaatika puhul on veel kujunenud omad traditsioonid, kuidas kitsast ja laia eksamit kokku liita üheks numbriks, siis võõrkeele puhul mitte. Teine häda on selles, et erinevatel eksamitel on maksimaalne punktisumma erinev.