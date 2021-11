Kaitsevägi veab piirile tõkestustraati 

„Valgevene jätkab tahtlikku hübriidrünnaku eskaleerimist Poola ja Leedu piiril, mistõttu võtame tarvitusele vajalikud abinõud kaitsmaks Eesti riigipiiri. Lisaks eelpaigutatavale tõkestustraadile oleme koheselt koos politsei- ja piirvalveametiga (PPA) valmis panustama piiri kaitsmisel ka kaitseliitlastega, mille osas on PPA ja Kaitseliit juba alustanud läbirääkimisi,“ lisas minister Laanet.



„Igapäevaselt oleme kontaktis ka liitlastega, et koordineerida tegevusi kui olukord peaks eskaleeruma,“ ütles kaitseminister Laanet ning lisas, et alates hübriidrünnaku algusest oleme olukorda suure tähelepanuga jälginud ning olukorra lahendamisse panustanud nii tõkestustraadi saatmise, mehitamata lennuvahendite meeskondade kui ka viimati sõjaväepolitsei meeskonnaga Leetu.