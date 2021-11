FOTOD | Kõhedalt märg aastapäev: Politseinikud ja Tartu taliujujad viskasid politsei aastapäeva puhul riided seljast 

Ühes jäävad mõlemad nõusse, et nii palju ujujaid pole ühelgi aastapäeva ujumisel olnud. Enne starti võis kokku lugeda umbes kolmkümmend julget inimest, kes mõne soojakraadiga jõevette tormasid. Osalejate hinnangul on varasematel kordadel olnud osalejaid kõige rohkem paarkümmend.

Rõõmsad on igal juhul nii need, kes Emajõe kiire voolu ära proovisid kui ka kaldal kaasaelajad. Tartu kohtuametnikud on valmistanud politseinike tervitamiseks suisa õnnitlusplakati.