VIDEO | KIRED MÄNNIKU LASKETIIRU ÜMBER: hiliste õhtutundideni kestev paugutamine on külaelanikud kaitseliiduga tülli ajanud. „Nad suhtuvad meisse nagu ullikestesse!“ 

Tallinna külje all asuva Männiku küla elanikud on tüdinud. Otse küla kõrval tegutseb kaks lasketiiru ja hommikul algav paugutamine võib tihtilugu kesta isegi kella üheksani õhtul välja. See tähendab tuhandeid pauke pea igal päeval aastas. Kaitseliiduga on lasketiiru teemal olnud terve hunnik kohtumisi, on kirjutatud pöördumisi, tülitsetud ja siis jälle ära lepitud. Lasketiiru ümbritsev müürist on kogu selles loos saanud omamoodi sümbol. „Kaitseliit ei taha probleemi endale teadvustada sellisel kujul, nagu see tegelikult olemas on. Asja nähakse ainult enda pool müüri istudes, siiapoole müüri ei tulda,“ tõdeb külavanem Eero Alamaa.