AASTAD EI OLE VENNAD! Miks langesid möödunud aastal riigieksamitel kõrgeid tulemusi saanud koolid tänavu tabeli lõppu? 

Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilased said inglise keeles keskmiselt 84,6 punkti. Ometi on tegemist gümnaasiumiga, kuhu õpilasi ei valita. Sisse saavad kõik positiivsete hinnetega noorukid. Kooli direktor Henry Kallaste ei kurda ka eelmise aasta eksamitulemustel üle, kuid tõdeb, et sel aastal on tunduvalt paremad tulemused.