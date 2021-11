Pihkva lennujaama soov tegeleda rahvusvaheliste lendudega on asutuse tausta ja ajalugu arvestades mõneti kummaline areng 

Neljapäeval kirjutas Saksa ajaleht Die Welt, et peagi võib alustada migrantide Euroopa välispiirile toomise taktikat ka Venemaa. Üheks võimalikuks saabumispaigaks peetakse muuhulgas Eesti piiri ääres asuvat Pihkva lennujaama, kuhu võivad saabuda Lähis-Ida migrandid läbi Valgevene, Türgi või Egiptuse. Neljapäeval kinnitas ka PPA Õhtulehele, et neile laekus mõne nädala eest info selle kohta, et Pihkva lennujaam soovib end avada rahvusvahelisele lennuliiklusele eelmainitud riikidega. Tegu on üllatava sammuga, sest praegu suundub Pihkvasse regulaarselt vaid kaks siseriiklikku otselendu ning teadaolevalt maandub seal päevas kõige rohkem paar lennukit – vahel võib mööduda ka mitmeid päevi ilma ühegi maandumiseta.