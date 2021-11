Veteranpoliitik Ignar Fjuk lahkus Reformierakonnast: „Kas Reformierakonda talutakse vaid seetõttu, et muidu saame valitsema EKRE?“ 

„Reformierakond on minetanud oma rolli ja positsiooni sellise kodanike riigi ülesehitajana, kus au sees on demokraatia, õigusriik, õiglus, vaba konkurets ja isikuvabadused kui nimetada vaid mõningaid. Need on väärtused, mille nimel tuleb vaeva näha 24/7 ja mille alusel Reformierakond kunagi loodi,“ ütles Fjuk intervjuus Eesti Ekspressile.