Seisukoht | Imiku õigustest isadepäeval 

Ühes telesaates näidati kahte perekonda, kuhu hiljaaegu olid sündinud beebid. Ja mingil tavamõistusele täiesti arusaamatul põhjusel ei saa need beebid omale isikukoodi. Sest nende emad sünnitasid kodus, ilma et meditsiinitöötaja oleks juures viibinud. Pole üldse tähtis, kas nende vanemad valisid ise kodusünnituse (nagu vihjas saates üks ametnik) või juhtus kõik liiga kiiresti ja pere arvates turvaliselt, nagu väitsid laste vanemad. Ametnikud andsid teada, et kuna medtöötajat polnud sünnituse juures, ei saa olla kindel, kas laps ikka on selle konkreetse ema laps.

Nüüd peavad pered pöörduma kohtusse, et tõestada oma lapsed endi omadeks. See on koht, kus tavamõistus üles ütleb. Meie armsas Eesti riigis, mis on uhke oma demokraatliku riigikorralduse üle, peaks olema ju enesestmõistetav, et siin sündinud beebi saab Eesti isikukoodi, olenemata sellest, kelle laps ta on. Muidugi on solvav, et ametnikud seavad vanemate aususe kahtluse alla, kuid see pole peamine. Kõige tähtsamad peaksid olema vastsündinud lapse õigused.