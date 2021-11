Arst-toitumisterapeut soovitab: küsimused, mida enne üleliigsete kilode langetama hakkamist endalt küsida 

Vajadustele vastav toitumine, regulaarne kehaline aktiivsus, emotsionaalne tasakaal ja piisav puhkus on neli sammast, millel püsib tervis. Need neli faktorit on seotud ka kehakaaluga. On tähtis, et igapäevane toit vastaks meie vajadustele ja tagaks vajalike toitainete, sealhulgas vitamiinide ja mineraalainete kättesaamise. Kehalise heaolu saavutamiseks tuleb kindlasti iga päev vähemalt pool tundi liikuda, vähendada istumisaega ja panna aeg-ajalt lihased ka intensiivselt tööle. Samuti tuleb piisavalt magada ning leida mooduseid, mis lubavad vaimse stressiga paremini toime tulla. Olgu selleks aiatööd, suhtlus sõpradega või hoopis midagi muud.

Kooskõla iseendaga

Mõelda tuleb ka keskkonnale, kus elatakse. Keskkond on kliimavöönd, aga mitte ainult. Siia alla saab lugeda ka töö- ja koduse keskkonna. Usun, et just viimasel aastal on paljude eluviisi mõjutanud suundumine tavapärastest tööruumidest kodukontorisse. Mainitud faktorid on kõik omavahel seotud. Näiteks pole inimesest suuremat liikujat, kui ta magab öösel vaid neli tundi või tema unekvaliteet on halb. Kui me ei puhka end välja, oleme pinges ja uneaega napib, teeme kindlasti vähem tervisesõbralikke toiduvalikuid. Siin on tähtis roll ajul, mis meie käitumist ja valikuid reguleerib.

Kuigi oma keha suhtes tuleb olla hooliv, ei tasu siiski üle muretseda. Samuti on oluline teada, et erinevates vanusegruppides on kehakaalu puudutavad soovitused erinevad. Noorte täiskasvanute optimaalne KMI erineb vanemaealiste omast, mille tingib ealine kehakompositsiooni muutus. Üle 65-aastastele on soovitatav KMI vahemik 23–29,9. Seega pole kerge ülekaal selles vanusegrupis sugugi halb.

Nähes eriti viimase pooleteise aasta jooksul inimeste igapäevase stressi ja pinge tõusu, on oluline õppida märkama ka väikesi rahulolu pakkuvaid hetki ja neid teadlikult oma ellu juurde tuua. Tuleb leida põhjuseid rõõmustamiseks ja rõõmustada ka iseenda üle. Olen patsientidele öelnud, et pigem olla kilo-kaks ülekaalus ja elunautiv, rõõmus, rahulolev kui ideaalkaalus, stressis, pinges, süütunnetes ja pidevalt vihastav inimene. Oluline ei ole ainult kehakaal, vaid ka see, et oleksime endaga kooskõlas, suudaksime oma vajadusi märgata ja tunneksime enda ja oma elu üle rõõmu.

Et oma elus midagi püsivalt muuta, on vaja iseendast aru saada. Kristel Ehala-Aleksejev, Tartu Ülikooli kliinikumi arst-toitumisterapeut

Liverta Forte on spetsiaalne toode maksa talitluse ja rasvade ainevahetuse toetamiseks. Tõhus maksa funktsioon tähendab tõhusat seedimist ja kiiremat ainevahetust. Liverta Forte ühendab endas moodsa teaduse saavutused iidsete idamaiste traditsioonidega. Idamaades juba sajandeid tuntud kikkaväärt (Salacia Oblonga) ja kroom aitavad kontrollida magusaisu ja öelda näksimisele „ei”. Loe lisaks maksa tervise kohta: www.liverta.ee