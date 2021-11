KAS OLED NEID NÄINUD? Novembriks on tänavu pikka aega kadunuks tunnistatud üheksa inimest 

KAS OLED NEID NÄINUD? Novembri seisuga on tänavu pikka aega kadunuks tunnistatud üheksa inimest Foto: Kollaaž/PPA

Novembri seisuga on politsei saanud 3300 teadet kadunud inimeste kohta, mida on möödunud aastatest oluliselt vähem, kuid mitu kadunuks tunnistatut on siiani leidmata. Kes need inimesed on ja mis on neist saanud?