FOTOD | Selgusid muinsuskaitseameti aastapreemiate laureaadid 

Lasteaiana kasutusel Pärsti mõisa peahoone on saanud endale muinasjutulised ruumid. Kuigi Pärsti härrastemaja oli juba enne suurte tööde algust hoolsates kätes ja seda korrastati pidevalt, vajasid lasteaia ruumid põhjalikku restaureerimist. Selle asemel, et isegi kaaluda mõtet paigutada lasteaed mõnda moodsamasse ja paremas seisukorras hoonesse, otsustas Viljandi vald suunata ressursid olemasoleva ajaloolise mõisa härrastemaja ruumide taastamisse. Ja võib öelda, et see on end igati ära tasunud, sest valminud tulemus on omaette vaatamisväärsus. Hoonest leiab ajaloolise hoone eripära arvestava, kuid selgelt nüüdisaegse ja laste arengut toetava fantaasiaküllase interjööri, millega tasub minna tutvuma.

Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia: Oliver Orro

Komisjon on soovinud anda selle preemia Oliver Orrole juba preemia loomisest peale 2014. aastal, kuid vahepeal liikus tänavune laureaat linnaametist Eesti Kunstiakadeemiasse, et teha lektori ja teaduri tänuväärset tööd. Statuut näeb aga ette, et preemia antakse noorele, kes töötab muinsuskaitse valdkonnas riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses.

2020. aasta algusest on Oliver Orro Muinsuskaitseameti ja Tallinna mälestiste omanike suureks rõõmuks tagasi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas, kus tema põhitöö on eritingimuste andmine. Oma naasmisega on ta toonud osakonna töösse uue kvaliteedi, pakkudes omanikele ja koostööpartneritele nõu ning võimalust arutleda mälestiste väärtuste, samuti nende hoidmise ja arendamise üle ka sisuliselt. Oliver Orro peaaegu et entsüklopeedilised teadmised arhitektuuri- ja kultuuriloost ning seisukohtade alati sisukad põhjendused on eeskujuks kõigile kolleegidele.

Elutööpreemiad: Jaan Märss ja Mati Mandel

Jaan Märss on restauraator ja konservaator, kes on aastakümnete jooksul töötanud mitmes mäluasutuses, kuid ennekõike tuntakse teda Tallinna Linnamuuseumi legendaarse metallirestauraatorina. Tema lai pädevus ulatub peentest väärismetallist kirikuriistadest kuni suuremõõtmeliste tehnikaobjektideni.

Oma suure kogemuse, terava silma, tundliku käe ja vaheda mõistusega on Jaan Märss päästnud ning aidanud publiku ette tuua lugematu hulga väärtuslikke objekte. Samuti on ta kunstimälestiste eksperdinõukogu liikmena olnud hindamatuks toeks Muinsuskaitseametile.