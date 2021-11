Juhtkiri | Me kõik saame vanaks 

Kui juhtub, et keskeas inimesel on eakad vanemad, kes vajavad hoolt, ja kooliealised lapsed, siis võib hoolduskoormus üle jõu käia. Ja mida aeg edasi, seda rohkem rahvastik vananeb.

Õhtulehe tellitud küsitluse vastused annavad lootust, et tõelisi õudushooldekodusid on üha vähem. Hooldekodudes käivad tegevusjuhendajad, hingehoidjad ja vabatahtlikud. Iseasi, kui tihti nad sinna jõuavad.

Ja kui koht ka leitakse, võib selguda, et hooldekodu asub kuskil väikeasulas. Sest kui Tallinnas kohta pole, siis võib vaba ruumi olla näiteks Hageris. See paneb aga lisakoormuse lähedastele ning aeganõudev eaka külastamise logistika mõjutab kindlasti seda, kui tihti ta lähedasi näeb.

Olukord on kindlasti ajaga paranenud, kuid väga palju on veel teha. Läbi tuleb mõelda, kellele ja millist hooldust on vaja. Kas vanem inimene soovib seltsi mõttes midagi pensionäride kommuuni sarnast, kus tal ühteist teha aidatakse, või on vaja täielikku voodis oleva vanuri hooldust. Midagi hospiitsi sarnast. Ja nende kahe vahele jääb veel mitu eri taset.