Kohus saatis kümnete autode peeglite varga vangi

Süüdistuse sai mees selleski, et ta keeras Viimsis kaupluse alkoholiosakonnas vitriinile suunatud turvakaamera teise suunda, et see ei salvestaks vitriinkapi juures toimuvat ja hiljem võttis vitriinkapist 869,99 eurot maksva Hennessy Paradise ja ühe 94 eurot maksva Hennesy ning läbis kassad alkoholi eest tasumata.