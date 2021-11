Läti komandanditund saab läbi, ent jõuluturgu ei tohi püsti panna 

Koolides peavad õpilased püsima samas ruumis ja koolikaaslastega kokku puutuda ei tohi. Keelatud on tänavakaubandus – see tähendab, et Riias ei toimu sel aastal traditsioonilist jõuluturgu. Vaktsineerimata inimesed tohivad käia väiksemates toidupoodides (pindala alla 1500 ruutmeetri), apteekides, tanklates jms hädavajalike ostude tegemiseks mõeldud poodides. Arvukad kehtima jäävad piirangud puudutavad muu hulgas ka meediakajastusi – näiteks kui teleülekandes osaleb koos meeskonnaga kokku üle 20 inimese, peavad kõik kandma maske, ka siis, kui kaamera käib. Kui osalejaid on vähem, võib maskid ette panemata jätte vaid juhul, kui ruum, kust ülesvõte tehakse, on korraliku ventilatsiooniga. Sellest peab telekanal oma vaatajatele tiitrites teada andma. Läti seim kiitis heaks võltsitud koroonapasside ostmise kriminaliseerimise.