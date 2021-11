Patarei merekindluses toimub reede õhtul valgusetenduse esmaesitlus 

Foto: Andres Raudjalg

Patarei merekindluse ajaloolistel müüridel saab alates sellest reedest vaadata maagilist valgusetendust. Valguskunstnik Aleksander Sprohgis lõi spetsiaalselt Patarei merekindluse jaoks installatsiooni ning Mihkel Kallaste etenduse, milles visuaalne näitemäng on kombineeritud muusikaga, kus uuema aja palad on valatud klassikalise muusika võtmesse. Valgus-show esmaettekanne on reedel, 12. novembril kl 19 merekindluse korstnaplatsil. Seejärel saab etendust näha iga päeva täis- ja pooltunnil kl 17-23.