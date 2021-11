Teenistuskoer Hugo leidis kadunud 82aastase proua 

10. novembri päeval sai politsei teate, et Kanepi vallas lahkus kodust 82aastane naine, kes võib kõrvalise abita hätta sattuda. „Proua kodu kontrollides ilmnes, et toas tuled põlevad ja uksed on lukustamata, mistõttu võis järeldada, et naine oli sealt lahkunud juba eelmisel õhtul,“ kirjeldas otsinguid juhtinud Kagu jaoskonna välijuht Arvo Turba.