Lukašenka ähvardas Euroopasse suunduva gaasijuhtme kinni keerata 

„Me kütame Euroopat, ent nad ähvardavad meid jätkuvalt, et sulgevad piiri. Aga kui meie keerame seal kinni maagaasi? Seega soovitan Poola juhtkonnal, leedukatel ja teistel arulagedatel inimetel mõelda, enne kui nad räägivad. Aga see on muidugi nende oma mure,“ põrutas Lukašenka. Ta toonitas, et gaasijuhe ei lähe läbi Ukraina ega ka Balti riikide. Igasugused viperused Venemaalt saabuva gaasiga mõjutaksid märkimisväärselt niigi tundlikku Euroopa gaasiturgu.