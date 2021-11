VIDEO | Kaja Kallas: esmaspäevast võib siseruumides koguneda 1000 inimest ja välitingimustes 2000

Vaata otsepilti pressikonverentsist siit!

Koroonasse nakatunute arv on üle nädala juba languses. See näitab, et inimesed on käitunud vastutustundlikult ja piirangutest kinni pidanud. Valitsus arutas, et vaktsineeritud pereliikmed, kes elavad haigestunud inimesega koos, võiksid saada perearstilt haiguslehe. 15. novembrist vähendatakse sees ja väljas toimuvate ürituste piirarve. Siseruumides võib koguneda kuni 1000 inimest ja õues 2000. Suuri üritusi korraldada siiski ei ole mõistlik, kuna ohutase on endiselt kõrge.

11,5 miljonit eurot jagatakse preemiaks kohalikele omavalitsustele, kus on aasta lõpuks saavutatud täiskasvanute 10% vaktsineerituse kasv või täiskasvanute koguhõlmatus 80%. AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide kaitse langeb kiiremini kui Pfizeri ja Moderna omad, mistap tuleks immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusel teha nende puhul tõhustusdoos viis kuud pärast teise doosi saamist. Vaktsineerida tuleks ka gripi vastu.

Valitsus kiitis heaks taastuvelektri vähempakkumiste korda reguleeriva määruse muudatused, millega laiendatakse vähempakkumisel võimalike pakkujate hulka.

Terviseminister Tanel Kiik ütles, et lisaks nakatumisele on languse märke näha ka haiglasse jõudmisel. See võimaldab vältida plaanilise ravi senisest ulatuslikumat piiramist.