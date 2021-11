Teele jäetud karukorjus põhjustas mitu avariid 

Foto on illustreeriv.

Kolmapäeval, 10. novembril kell 19.23 teatati päästeametile, et Põltsamaa vallas Pikknurme külas Tallinn-Tartu mnt 140. kilomeetril on suur surnud loom, millele otsa sõidust juba kaks autot kergelt vigastusi saanud. Päästjad selgitasid, et tegemist oli ilmselt varasemas kokkupõrkes hukkunud karuga.