Kanade massitapja jäi leidmata 

Kole lugu leidis aset oktoobri lõpus, kui ametivõimude poole pöördus 84 tapetud kana avastanud kanakasvataja. Üks loom, keda veretöös võib kanade puhul kahtlustada, on tuhkur, kuid seekord ei olnud selles täit kindlust – nimelt oli osal kanadel pea otsast söödud, mis ei ole tuhkrule päris iseloomulik. Üks variant võis olla ka koer, kuna jäljed viitasid rohkem temale. Kanakasvataja pöördus politseisse, kes asja siiski menetlusse ei võtnud. Väärteomenetluse alustamata jätmise teatise peale on avaldajal võimalik esitada edasikaebus. Kanade surmajat kindlaks teha on väga keeruline ja kanakasvatajal endalgi pole aega seda uurida.