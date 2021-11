Keskkriminaalpolitsei kahtlustab medõde koroonapasside võltsimises

Taas käis jutt mitte niisama naljapaberist, vaid dokumendist, mis justkui ametlik ja läheks kõigis kontrollides läbi kui ehtne. Vihje kohaselt maksab selline dokument 500 eurot ja selle saab kätte isegi otseselt kohtumata. „Vahendajaks antud kaasuse puhul vist mingi spordiklubi treener. Kes see arst/õde on, seda ma ei tea,“ ütles vihje andja.

„Me räägime täna kõigepealt sellest, et vaktsineerimispass on ametlik dokument ja ametliku dokumendi võltsitud dokumendi väljastamine on karistatav. Samuti on karistatav altkäemaksu võtmine, mis on karistatav suure määraga ja karistus järgneb pigem läbi selle paragrahvi. Ja karistus on sellise rikkumise eest ette nähtud rahatrahv või kuni viis aastat vabaduse kaotust,“ rääkis Kübarsepp „Pealtnägijale“.