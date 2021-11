Toomas Alatalu | Projekti „üle-Valgevene-ja-Poola-Euroopasse” käivitajatest 

Ausalt öeldes on tänases seisus Iraagi kurdidest rääkides omamoodi rabav, kui ei meenutata sündmuste ahelat vallandanud peasõnumit. See tuli USA presidendi Joe Bideni suust, kui ta pärast kõnelusi Iraagi valitsusjuhi Mustafa al-Kadhamiga teatas 26. juulil toimunud ühisel pressikonverentsil USA vägede äratoomisest sealt „selle aasta lõpuks.” Seda pärast eelnenud otsust USA vägede äratoomiseks Afganistanist, mille tähtaegu korduvalt muudeti, ent see, mis järgnevalt seal vallandus ja eriti Kabulis augustikuu esimesel poolel toimus, on veel kõigil hästi meeles. Sestap kaotas Bideni täpsustus, et Iraaki jäävad siiski USA sõjalised nõuandjad, kiirelt kõlapinna, sest kõik ju nägid, kuidas USA loodud võimustruktuur võib kokku variseda.