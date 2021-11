BARDAKK KÕIGE KONTROLLITUMAS KESKKONNAS: vangla ei tea, mitu vaktsiinisüsti kinnipeetav sai! 

„Mul pole vähimatki aimu, mida selle doosiga tehti, mis minu arvele kirjutati, aga fakt on see, et mina seda ei saanud,“ räägib Tartu vangla kinnipeetav Andrei Juganov segadusest vaktsineerimisega. Tervisekaardi järgi olevat vang kahe doosiga kaitsesüstitud, kuid kinnipeetav raiub kindlalt, et on saanud vaid ühe süsti. Kuidas ei suuda vangla järge pidada, kellele mitu doosi on süstitud?