Juhtkiri | Idapiiridel ainult halvad valikud

See pole olukord, kus keegi päriselt olla tahaks. See on pikalt hoogu kogunud katastroof, mis läheb iga päevaga teravamaks. Araabiakeelsed sotsiaalmeediakanalid soovitavad piiriületajal ette lükata lapsed ja võimalikult haledad välja näha. Ka jagatakse väidetavalt lahkelt infot imelisest elust Euroopa liidus. Ja siis nad tulevad – hordidena.

Kaitseminister Kalle Laanet ütles, et Eesti on valmis Valgevene hübriidrünnaku all kannatavaid liitlasi aitama, sealhulgas sõdurite ja varustusega. Õnneks Eestil piiri Valgevenega ei ole, aga ka Vene piirilt on varem ujumismadratsitega üle järve Eesti suunas liigutud. Poolat ei tohi siin abita jätta, iseasi, kas ta on nõus abi vastu võtma. Kuid ei tea, millal Seto piiril on meil hord sisserändajaid ja siis on meil teiste abi vaja.