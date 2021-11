VIDEO | RÄPASED POLIITMÄNGUD VÕI ŠANTAAŽ? Katri Raigi kaasvõitlejast levivad narkolembusele viitavad videokaadrid 

Sotsiaalmeedias ringlevad pildid, millelt on näha, et Katri Raigi nimekirjas kandideerinud poliitik Vladimir Izotov võis tarvitada keelatuid aineid. Viimane kinnitas Õhtulehele, et kuvatõmmiste aluseks olevad videod on filmitud mitu aastat tagasi. Kuid kompromiteerivad kaadrid pole vahend kohalikus poliitsõjas, vaid nende abil püüab kolmanda riigi kodanik Izotovilt raha välja pressida.