Eurosaadik Urmas Paet: Valgevene petab iraaklasi 

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet (RE) hoiatab, et Valgevene rünnak Poola, Leedu ja Läti vastu on ohtlik pretsedent, kui seda olukorda kiiresti ei lahendata ning Valgevene diktaatori käitumine ei saa adekvaatset rahvusvahelist hinnangut. „Meie silme all areneb hübriidsõja ohtlik ja eriti küüniline vorm, kus pagulaste inimelusid ei pea diktaator millekski,“ sõnab Paet.