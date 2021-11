Pool linnaosa jäi 12 tunniks veeta: „Nagu oleks sõjaajas tagasi, inimesed läksid tülli selle üle, kes veetünnist rohkem võttis!“

Õhtulehega võttis ühendust Väike-Õismäe elanik Tiina (nimi muudetud), kes kurtis, et 29. oktoobri päeval läks terves linnaosas vesi ära. Veeta jäid 41 maja: nii viie-, üheksa- kui kuueteistkordsed. Elanikud istusid päev otsa veeta ja Tallinna Vesi tõi lõpuks alles kell 21 õhtul vee võtmiseks üheainsa tsisterni, millega kõik elanikud pidanuks hakkama saama. „Inimesed läksid tülli selle üle, et kes võttis rohkem vett ja et vesi saab otsa. See oli õudne! Selline tunne, nagu sõjaajas oleks tagasi!“ kirjeldab ta.